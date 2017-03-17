WBC》波蘭柯陽春炮 多明尼加1比0領先委內瑞拉

波蘭柯轟出陽春炮幫多明尼加打下1比0領先，回到休息室後隊友興奮慶祝。（美聯社）

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經典賽複賽F組，今天（17日）由衛冕軍多明尼加交手委內瑞拉之戰，兩隊在8強首戰都吞下敗仗，此戰勢必須全力求勝。兩隊前4局打完維持0比0平手，5局下波蘭柯（Gregory Polanco）以右外野方向的陽春全壘打突破僵局，助多明尼加取得1比0的領先。

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多明尼加此戰排出沃奎茲（Edinson Volquez）先發，投到5局上時留下1出局一、三壘有人的局面退場，接替的阿貝(Fernando Abad)登板後製造雙殺，成功化解危機。沃奎茲合計主投4.1局，用了71球，被敲出4支安打，投出2次保送和6K，無失分。

多明尼加先發沃奎茲，主投4.1局無失分。（美聯社）

委內瑞拉則由夏辛（Jhoulys Chacin）掛帥，他在前4局只讓多明尼加打者敲出2支安打，無失分，但5局下面對首名打者波蘭柯（Gregory Polanco），被轟出右外野方向的陽春全壘打，多明尼加先取得1比0的領先。

(中時電子報)

波蘭柯5局下轟出陽春炮。（美聯社）

委內瑞拉先發夏辛，5局下挨轟失分。（美聯社）