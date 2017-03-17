台南市前市議員陳文科 涉嫌詐領議員助理費

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前台南市議員陳文科。（黃文博攝）

前台南市議員陳文科，被指控在台南市升格直轄市的第一屆市議員4年任內，利用12位人頭詐領議員助理費，總共千萬元，台南地檢署經過數個月的資料比對，16日發動搜索，並傳喚陳文科到案，他也坦承檢方的指控，訊後諭令20萬元交保候傳。

台南地檢署於去年接獲檢舉情資，指出前台南市第1屆直轄市台南市議會陳文科議員，涉嫌詐領議員助理費，遂由檢肅黑金專組檢察官林朝文指揮調查局台南市調查處組成專案小組，歷經數月調卷、蒐證分析後，因事證明確，乃向法院聲請搜索票。

檢察官林朝文、王聖豪、柯博齡、謝欣如、郭書鳴、楊思恬、呂舒雯等人，16日共同指揮動員50餘名調查人員及臺南市政府警察局第五分局，在本市東區等11處，同步執行搜索，並傳喚陳文科及其助理等12名被告到案說明。

檢調查出陳文科涉嫌於99年至103年間，以假人頭及低薪高報等方式，向台南市議會申報請領議員助理費，陳O科因此取得不法獲利金額逾1000萬元。全案經檢察官訊問後，認為陳等人涉嫌違反貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌重大，諭知陳文科交保20萬元，其餘人均請回。

(中時)