Givenchy確認Clare Waight Keller將接任品牌創意總監
時尚震撼彈再爆一發，Clare Waight Keller前腳才剛離開Chloe，Givenchy後腳馬上挖腳其成為最新男女裝及高級訂製服創意總監，並將於5月2日正式生效，她也將在10月巴黎時裝周發表首個女裝系列。
Clare Waight Keller是品牌第6任創意總監，亦是首位女性創意總監，在她曾任職的Pringle of Scotland、Chloe等品牌中，總能成功以設計細節為服裝系列注入柔美女人味，她打造出的Faye、Drew等包款更是女星街拍不可或缺的配件；如今接管擁有65年歷史的Givenchy，其能在前任Riccardo Tisci將品牌定調的暗黑酷味中玩出何種新意也頗令人期待。
品牌首席執行官Philippe Fortunato在接受《WWD》訪問時肯定她的設計才能：「她懂得如何打破規則且不用革命就能創新。」Givenchy母集團LVMH總裁Bernard Arnault則在正式聲明中表示：「很高興Clare Waight Keller能加入LVMH集團，我相信以她豐富的經驗及視野能讓Givenchy踏入新的階段。」
(中時)
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