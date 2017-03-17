孫文學校：李登輝教改洗腦新一代
孫文學校昨天（16日）舉辦論壇，主題是「國民黨領導人歷史評價－李登輝」，由台大心理學系榮譽教授黃光國擔任主講。他表示，前總統李登輝教改的影響很大，其同心圓史觀洗腦新一代青年至今，而蔡英文現在就是在執行他的思想。
據港媒中評社訊，孫文學校本月舉辦「國民黨領導人歷史評價系列講座」，3月2日的主題是蔣中正、3月9日的主題是蔣經國，昨天（3月16日）的主題就是李登輝。
主講人黃光國說：「李登輝在1994年主導的教改是一個重大轉折，這讓年輕一代變成所謂『天然獨』，這雖然對綠營有利，但對台灣的影響是致命的；另一方面，大學由23所暴增為超過160所，社會結構被顛覆到萬劫不復之境。」
他接著說：「李登輝、陳水扁、蔡英文同樣秉持所謂的『同心圓史觀』，意思是原住民才是台灣真正主人，其他的漢人、荷蘭人、日本人，一直到國民政府都是外來殖民。」
黃光國解釋：「李登輝的觀念為『脫古改新』，目的是要切斷中國法統的約束，這些觀念全都被放到了課綱，內容包括國民黨是外來政權、台灣人是日本兵，而現在年輕人幾乎都被成功洗腦。」
(中時電子報)
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