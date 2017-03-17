南蘇丹飢荒 喬治克隆尼籲斷統治者金流
美國知名男星喬治克隆尼（George Clooney）今天在報紙發表評論，指若世界領袖干預南蘇丹，讓地方政治派系不再互相打仗與浪費資金，或可解決該國嚴重的飢荒困境。
路透社報導，喬治克隆尼描述這場飢荒是「統治者所造成」，稱南蘇丹政治菁英，透過煽動種族間的緊張以獲得財富。
2013年，南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）與他的前任副總統馬查爾（Riek Machar）因歧見爆發武力對峙，自此這個以石油致富的國家陷入內戰。
這場隸屬丁卡族（Dinka）基爾的軍隊與效忠努爾族（Nuer）馬查爾的勢力間的衝突，估計到去年7月，已導致該國將近一半人口、約550萬人缺乏可靠的食物來源，上個月，聯合國指出，南蘇丹部分地區慘遭飢荒之苦。
喬治克隆尼這篇刊載在「華盛頓郵報」（Washington Post）的評論呼籲：「堵住這些竊盜統治者的非法金流。」
他說：「就算全球對南蘇丹的飢荒有所回應，但該是處理問題起因的時候了。」他這篇評論與人權運動者與作者的普倫德加斯（John Prendergast）聯名。（譯者：中央社許湘欣）1060317
(中央社)
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