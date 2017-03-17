林德福接任體育署長 要組最強國家隊

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教育部體育署署長交接典禮，17日在體育聯合辦公大樓舉行，前行政院體育委員會主任委員林德福接任教育部體育署長後表示，組最強國家隊，是體育署、中華職業棒球大聯盟和中華民國棒球協會共識。中央社記者鄭傑文攝 106年3月17日

前行政院體育委員會主任委員林德福今天接任教育部體育署長後表示，組最強國家隊，是體育署、中華職業棒球大聯盟和中華民國棒球協會共識。

他說，希望棒協和中職未來合作，國家隊也不排除找外籍總教練，「我們要最好的總教練」。

何時組最強國家隊？是不是西元2018年雅加達亞洲運動會？林德福表示，還要再討論。1060317

(中央社)