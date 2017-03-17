籃網再力壓尼克 林書豪獲最佳球員

美國NBA布魯克林籃網今晚客場以121比110再勝尼克，一週內兩度力擒，兩隊本季4場賽事各勝2場。林書豪拿下賽事最佳球員，下場近30分鐘，攻下15分、4籃板、8助攻、2抄截。

籃網今晚下半場表現比上半場好，同時克服第3節障礙，打來特別順手，演出逆轉勝，終場再次扳倒尼克。中鋒羅培茲（Brook Lopez）依舊是得分之冠，攻下24分，前鋒霍利斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）奪20分，豪小子有15分進帳，表現不俗，但3分線命中率偏低，9發中2。

林書豪再回老東家，熟門熟路，下場29分53秒，單場出賽時數創下傷後復出新高。豪小子啟動球隊供球中樞，打來有板有眼，拿下賽事最佳球員。

籃網12日在主場以120比112勝了尼克，結束主場16連敗，今晚移師尼克再勝一場，2隊本季4場賽事各勝2場，平分秋色，林書豪有2場因傷缺陣。1060317

(中央社)