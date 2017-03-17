港特首選舉 分析：北京支持林鄭

我要評比

香港行政長官（特首）選舉將於26日舉行，中國大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳今天說，北京當局支持候選人林鄭月娥的大勢沒變。

劉兆佳上午在官方香港電台節目上說，從香港親北京報章的標題看，北京中央在選舉中支持前政務司司長林鄭月娥的態度沒變。

他說，過去20年來，北京中央領導人從未在特首選舉中表態支持誰，以免被人說左右選舉。

他並預計，特首選舉第一輪投票就可以分勝負。

本屆特首選舉有3名候選人，分別是林鄭月娥、前財政司司長曾俊華和前法官胡國興。大致而言，林鄭月娥獲得建制派支持，曾俊華獲得泛民主派支持。

由1200人組成的選舉委員會將投票選出特首，其中泛民占325席，其餘大都屬於建制派。

從已公布的民調顯示，較中立的民調都指曾俊華的民意支持度高於林鄭月娥，部分親建制派團體進行的民調則顯示，林鄭月娥稍占優勢。

根據北京官方公布的特首標準，民望只是其中一項，且其重要度排名最後，前三者是「愛國愛港」、有管治能力和獲北京中央信任。1060317

(中央社)