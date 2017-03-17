想預知電費 電費契約容量更精確
桃園市政府經濟發展局與中原大學合作，幫營業及非營業場所估算合理「電費帳單契約容量」，節省電費與電源使用有更精確估算。
想預知營業場合可能支出多少電費，可透過「契約容量」概念，讓電費控制在合理預估範圍。
桃市府經發局與中原大學電機工程學系合作，即日起到5月底前，免費幫營業及非營業場所估算合理「契約容量」，避免能源浪費，節省電費開支；曾參與桃園市轄內「契約容量試算諮詢服務」用電戶，如果今年5到6月與去年同期用電量比較有省電者，還可參加省電抽好禮活動，總獎勵達新台幣10萬元。
經發局長朱松偉今天表示，一般契約容量難計算最低值，但可運用經常最高需量找出合理值，建議多瞭解各時段電力使用情形後再設定。
朱松偉說，中原大學將申請營業場所及非營業場所，在2年電費帳單資料，並依載明「經常契約容量」及「經常最高容量」，透過中原大學開發軟體計算，就可利用「電費帳單契約容量試算」，調配契約容量相關資訊。
申請者可透過經發局、「桃園智慧節電計畫」官方網站及「桃園節電讚」社群網站臉書（facebook）粉絲專頁，充分掌握資訊。1060317
(中央社)
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