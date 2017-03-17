還不放棄？ 白宮稱英間諜協助監視川普
美國總統川普(Donald Trump)月初在推特上指控前總統歐巴馬(Barack Obama)在大選前竊聽川普大樓，然而眾議院情報委員會在經過調查之後，於15日宣布，川普的指控毫無根據，並沒有證據顯示歐巴馬政府竊聽。但被委員會打臉的川普，仍不改他對監聽說的執著，他的白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)在今天表示，歐巴馬是利用了英國的情報機構來監聽川普，所以才沒留下證據。
史派瑟在16日的記者會上，引用了前紐澤西法官納波利塔諾的日前在《Fox & Friends》節目上的說法，稱川普被監聽竊確有其事，不是歐巴馬沒有做，而是因為他繞過了國內的情報組織，直接用英國情報組織來執行監聽，所以沒有留下證據可以證明此事。
納波利塔諾在14日的節目上表示，有3個情報消息來源稱，歐巴馬政府如果命令美國的情報組織監聽川普，會留下證據，「所以他沒有用FBI、沒有用CIA、沒有用NSA，也沒有用司法部」，而是用GCHQ來監視川普的一舉一動。他也解釋GCHQ是英國的情報組織「政府通訊總部」，有權限可以全天接觸NSA的資料庫，也是因為利用了這個組織，而讓歐巴馬政府可以不留痕跡的監視川普，更讓川普無法證明這個行動。
納波利塔諾拖英國政府通訊總部下水是基於，該組織和美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭組成了情報共享的「五眼聯盟」(Five Eyes)，因此才可以接觸到美國NSA的資料庫。然而英國政府通訊總部也在稍早否決了這項說法，他們稱納波利塔諾法官的英國監聽說，簡直胡說八道，非常荒謬，而且應該被大眾忽略。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。