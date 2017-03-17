保證出團看仔細 魔鬼藏在細節裡

保證出團又未明確標示限制條件，恐涉及廣告不實！消保處指出，不少旅行業者會在產品行銷頁面上標示「保證出團」，點選行程資訊卻發現仍有最低組團人數限制，恐有廣告不實疑慮，已請交通部觀光局輔導相關業者，也提醒消費者注意。

消保處查看許多保證出團類型的旅遊產品中，仍暗藏許多條件限制，如於「旅遊契約書」網頁中記載「本旅遊團需有16人以上簽約參加始組成」，或在活動附註網頁、注意事項中記載最低出團人數，而消費者容易被顯著的「保證出團」文字吸引，誤以為報名就可出團。

消保處表示，這樣的產品不但有廣告不實疑義，更可能違反交通部觀光局公告的國外旅遊定型化契約應記載事項，已請觀光局向旅行業進行宣導，推出保證出團旅遊產品時，應於網頁、廣告文件或行程表中以顯著字體載明如何保證出團，例如「保證5人出團」，如有「最高組團人數」限制者亦同。

消保處呼籲各旅行業者，「保證出團」旅遊產品，應將相關條件以顯著方式併同載明，而非散落各網頁中，致衍生廣告不實及消費糾紛，也提醒消費者，簽約時仔細看清楚契約條文有無符合交通部公告的契約規範，並將旅程相關廣告、文宣、行程表或說明會等資料保存好，萬一發生糾紛時，可作為雙方責任釐清證明。

(中時)