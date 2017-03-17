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PGA》阿諾帕瑪賽首輪僅27人交紅字 潘政琮T75

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阿諾帕瑪
衛冕者「球王」戴伊首輪並列第8。(美聯社資料照)

「高球國王」阿諾帕瑪過逝後的首場阿諾帕瑪邀請賽，開打前與賽選手以輪流揮桿方式，向這位一代巨星致意，場面溫馨感人，但17日首輪的整體成績大多選手心都涼了一半，共120位參賽選手包括衛冕者「球王」戴伊在內，僅27人揮出紅字成績低桿標準桿，首度參賽的我國旅美好手潘政琮，打到第16洞才辛苦抓到當天唯一1隻小鳥，以75桿(+3)並列第75，由於只差晉級線1桿，次輪還有機會爭取晉級。

阿諾帕瑪
潘政琮(右)首輪75桿並列第75。(美聯社資料照)

英格蘭費茲帕崔克與阿根廷葛利諾，同以67桿並列領先，美國好手葛洛弗、霍夫曼與英格蘭凱西68桿並列第3，暫居前8共19人只有戴伊名列其中，他與上周贏得美巡首冠的加拿大29歲好手海德溫，同樣揮出70桿並列第8，2人分別有機會爭奪「2連霸」與「2連勝」。

許多世界名將首輪都沒打好，今年已到手3冠的日本哥松山英樹，73桿並列第46。前球王北愛爾麥克羅伊僅以74桿與本季已贏得1勝的美國新生代好手佛勒並列第58。

(中時電子報)

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關鍵字：選手阿諾
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