國民黨主席黨代表民調 吳45％、洪21％、郝17％

台灣民意學會17日上午舉行「國民黨主席選舉民意調查」記者會。(潘維庭攝)

台灣民意學會17日上午舉行「國民黨主席選舉民意調查」記者會。以黨內十九屆黨代表作普查，在各擬參選人中，前副總統吳敦義支持度達45%最高、現任主席洪秀柱為21%居次、現任副主席郝龍斌為17%第三、前副主席詹啟賢為1%、北農總經理韓國瑜為2%、前立委潘維剛1%、未表態13%。

本次調查對象為第19屆國民黨黨代表，詢問黨代表對於國民黨主席擬參選人各項評價，包含從政經驗能力、團結全黨、帶領國民黨重新執政等能力，以及六位候選人的適任度、看好度與支持度。

學會理事長、中華大學行管系教授黃國敏表示，這次民調針對本屆全體黨代表普查，應是最具代表性的樣本。

文大新聞系主任胡幼偉分析，六位參選人中，吳、洪、郝三人位於領先群，其他三位會比較辛苦。不過他認為，吳敦義雖然資歷最好，但接下來吳要處理的問題是，何以2015、2016年未參加總統大選與黨主席補選，需要提出一套論述以說服之前支持洪秀柱的支持者。他認為，雖然洪的經驗和資歷與吳有一大段差距，但洪能居次，是因為她在黨面臨風雨飄搖時，獲得兩次黨員認證，以此獲得正當性。

與會的實踐大學企管系講座教授江岷欽認為，多數黨員有急迫感，覺得黨受困、需要突圍，新的黨主席需要有即戰力；要有凝聚力，整合不要變成「互整對方而不合」，他認為台面上六個人都是好人選，但要選「更好」的人選，即便吳民調最高，也只有五成左右，這次只有「比較好」的人選，沒有「最好」的人選，另外他認為，這次黨員的自主性投票會更高。

本次調查對象為國民黨第19屆黨代表，調查日期為今年2月24、25日，以黨代表名冊手機電話作抽樣架構，簡單隨機抽樣、691份有效樣本，抽樣誤差不超過正負2.8%。

(旺報)