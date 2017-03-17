擬砍國務院預算 提勒森：甘願錢少事多
美國總統川普打算刪減預算，把國務院搞得暈頭轉向，並引發國際社會憂心。不過國務卿提勒森今天仍堅稱，樂於嘗試錢少事多。
法新社報導，預算案以目前的樣貌獲國會通過的可能性不高。它力求至少刪減28%的外交經費，凸顯川普的孤立主義論調與「美國優先」的承諾。
這種大砍的幅度會衝擊國務院。1789年成立的國務院，從華府到全球250個大使館、領事館，約有7萬名職員。
擬議刪減的預算將使國務院和援外機構美國國際開發總署（USAID）的經費，由本會計年度的509億美元，砍成下個年度的376億美元。
刪減經費計畫也揮刀砍向資助聯合國的行動。相較目前的28%，華府揚言「不會在聯合國維和花費上，貢獻超過25%」。
美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）說：「聯合國花了不該花的錢。在許多方面，這對美國造成的財政負擔比其他國家更重。」
正出訪東亞的提勒森在東京的首場記者會上表示，他不會反對大砍國務院經費，還說他將「心甘情願」接受川普勒緊預算的挑戰。
提勒森說：「我們要建構一個往前的方法，讓我們能更有效果、有效率，並能用更少錢做更多事。」
前埃克森美孚公司（ExxonMobil）執行長提勒森在寫給國務院職員的信中表示，刪減預算的要求「承認美國對外交往必須更有效率、對外援助須更有效果」。
提勒森批評前任國務卿凱瑞（John Kerry）花了太多錢，「部分肇因於美國在全球各地已參與戰事的衝突程度，以及災難援助所需要的程度」。（譯者：中央社陳亦偉）1060317
(中央社)
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