六輕改儲存物料 污染每年減少178公斤

我要評比

台塑六輕今向環保署提出變更四期擴建計劃中8座儲槽物料，每年可望減少揮發性有機物178.67公斤的逸散量。經過環評委員審議後通過變更。

行政院環境保護署今天召開「六輕四期擴建計畫環境影響說明書變更內容對照表（儲槽儲存物質調整）」專案小組第2次審查會議。

六輕提出希望可以變更8座儲槽存物質，像是將儲槽編號T001跟T105的儲存物質三乙二醇變更為異壬醇或低揮發的酯類可塑劑。六輕預估變更後原環評核定的揮發性有機物排放量每年可以減少178.67公斤。

經過環評委員討論後，認為六輕此次變更事項沒有涉及原環評承諾產品產能、儲槽位置及型式的改變，符合環評法第37條第5款「其他經主管機關認定對環境影響輕微」規定，通過初審小組會議。

不過，環評委員建議有關洗槽體作業回收至廠內製程使用，六輕需補充說明其回收量。清洗槽體時也應注意季節風向。1060317

(中央社)