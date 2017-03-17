嚼無料檳榔不會得口腔癌 醫反駁迷思

很多人喜歡嚼檳榔提神，且有人認為只要不吃包料的檳榔，口腔癌就不會上身；奇美醫學中心表示，檳榔本身有多項生物鹼是一級致癌物，這是錯誤迷思。

「醫生，我聽朋友說吃檳榔包料和石灰會得口腔癌，若我改吃包葉仔，是不是就不會得口腔癌？」這是檳榔族的普遍迷思，也是醫師常聽到的問題。

奇美醫學中心牙醫部口腔顎面外科醫師于錫倩今天指出，檳榔子（菁仔）含有高量檳榔鹼，未成熟、新鮮的檳榔果含量更高。

檳榔生物鹼成分很複雜，包含檳榔鹼、檳榔素、檳榔定、多酚化合物等，這些會加速心跳、縮小瞳孔、刺激唾液分泌，讓人有興奮、保暖的效果，有些人藉著嚼檳榔來提神。

不過，國際癌症研究中心(IARC)早於2000年就確認檳榔含有多項檳榔生物鹼，全是一級致癌物，不論包不包料的檳榔，都會引起口腔黏膜病變，可能造成黏膜纖維化，導致口腔黏膜硬化，嘴巴會漸漸打不開，接觸食物時敏感疼痛。

另外，檳榔中間包的荖花含有黃樟素，黃樟素具有肝毒性，可能會導致肝癌；紅灰與白灰具有強鹼性，會產生自由基，傷害細胞DNA，導致突變。

荖花、紅灰、白灰這些致癌物加總在一起，將使口腔黏膜下出現纖維化、白斑、紅斑、腫瘤等病變，且可能影響食道、胃、肝臟等重要器官，最終造成細胞癌化，各種癌症上身，應該遠離。1060317

(中央社)