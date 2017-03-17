上學像上朝 陸大學砸45億建宮殿校區

中國大陸華東交通大學理工學院斥資人民幣10億元（約新台幣45億元）在江西省宜春市靖安縣境內興建彷彿古代宮殿的新校區。富麗堂皇的建築照片近日曝光也引起大陸網民討論。

但有教育專家認為，中國大陸建築水準未達西方標準，因此在可以節儉的地方應適當節儉。

北京青年報報導，有大陸網民在微博上傳華東交通大學理工學院靖安校區的照片；圖中校舍裝潢和古代皇宮類似，相當富麗堂皇，也引起網友討論。有人說「以後上課改上朝就行了」，也有人認為宮殿建築極像寺廟，「親戚們都以為（學生）出家了」。

報導引述華東交通大學理工學院宣傳部工作人員表示，學校目前已經為靖安校區投資了數億，現在校區內設施已經基本完善，預計今年5月就會啟用。學校把校區建設成仿古模式，主要是想透過展示中國傳統文化，供學生藝術寫生和培訓。

根據華東交通大學理工學院官網關於靖安校區的簡介，靖安校區內的建築有漢、唐、宋、元、明、清、民國等時期特色建築群。校區坐落於江西省宜春市靖安縣寶峰鎮境內，總投資10億元，分三期建設，建成後可以容納5000餘名學生。

但有中國大陸教育專家表示，建築是學校的硬體，十分重要，因為環境會對人的身心產生很大的影響，但目前中國大陸整體建築水準還沒有達到西方國家的標準，所以在可以節儉的地方應適當節儉。1060317

(中央社)