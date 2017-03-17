網友最愛十大機場服務 第一名不意外
出過國的人應該都知道，在機場準備轉機、通關的時間總是充滿變數，或長或短，趕的時候超怕來不及，時間太多又會覺得太無聊，而DailyView網路溫度計就運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出網友最希望機場擁有的十大功能，就是希望在機場隨時都可以怡然自得。
第10名到第6名分別是：休憩室／休息室、健身房、自動通關、圖書館，以及酒吧，除了自動通關外，其他可說都是能夠令人放鬆的設施，旅客總是希望，待在機場有限的時間內，也能像回家一樣舒適便利。
第5名：電影院
現在有不少機場都會引進電影設備，來幫助旅客排遣候機時的煎熬時光，而當你全神貫注融入劇情發展時，往往時間也會過得飛快。
第4名：市區預辦／自動登機
繁瑣的登機流程總是讓旅客必須更早到機場，有了市區預辦跟自動登機，也能多了不少時間、省去不少麻煩。
第3名：免費wifi
現代人人手一機，生活離不開網路，更何況出遊隨時拍照打卡，有時還要查查旅遊資訊，因此免費的wifi絕對是必要的。
第2名：SPA/按摩
轉機時越等越累，搭飛機椅子又不大，整個人肩膀痠、脖子僵的，這時候如果可以馬兩節，不知道會多舒暢。
第1名：免稅店
第一名不意外，就是買買買，許多人對於在機場殺時間的第一印象也是免稅店，往往是旅客必去的朝聖地，商品應有盡有不說，還能讓你在購物時省下稅！
回頭看我們的桃機，其實以上10項服務都有，第二航廈3樓的躺椅區可以躺著休息；第二航廈3樓D1運動公園可以健身讓你發揮多餘精力；第一航廈三樓A8、B7有電子圖書室；按摩區則在第二航廈D3；而第一航廈中央的休息區，就設有飲食服務，另外電影區則在第一航廈轉機區，不定期的會播放電影，而由於最近機捷通車，因此在市區就可以預辦掛行李及登機了，也替旅客省去不少時間。
(中時電子報)
文章來源：DailyView網路溫度計
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