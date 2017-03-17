花蓮市長補選國民黨勝選 段宜康酸文挨告獲不起訴

去年花蓮市長補選，國民黨籍候選人魏嘉賢勝出，民進黨籍立委段宜康在臉書PO文指「一向主導買票的政黨在投票後還繼續追打民進黨的候選人」，蔡姓國民黨員不滿提告，但事後蔡男撤告，台北地檢署今將段宜康不起訴。

(中時)