老翁駕車自撞翻覆 疑疲勞駕駛釀禍

黃姓老翁疑疲勞駕駛，在鳳山區自撞翻車，波及路旁計程車、白色轎車。(劉宥廷翻攝)

70歲黃姓老翁今凌晨1時駕車行經鳳山區國富路左轉國富路21巷時，突自撞翻車波及路旁計程車與白色轎車，碰巧轄區新甲所員警巡邏經過，於是火速聯絡救護人員。黃男頭部挫傷，但意識清楚，也沒有酒駕；黃男供稱，可能是疲勞駕駛，因偏向對向車道才釀禍。

警方呼籲，若遇到精神不濟，請勿開車或騎機車，疲勞駕駛危險性不亞於酒後駕駛，切勿勉強而造成你、我與他人的損害。

(中時)