上任前開始討論 林德福：共識打造最強國家隊

新任體育署署長林德福今天正式上任。(李弘斌攝)

昨確定棒協未來準備將一級賽事組訓賽全權交給中職，新任體育署署長林德福今正式上任，他表示，這是確定將接任署長的時候，與棒協、中職討論的結果，大家有集體共識未來將組成最強國家隊。

中華隊今年在經典賽苦吞三連敗，導致檢討聲浪頻起，林德福說，確定要接任署長時，剛好是中華隊吞下三連敗，所以就找了棒協與中職相關人員來討論，大家都有共識，未來組訓賽將交由中職處理，棒協則負責爭取一級國際賽事主辦，跟國際聯絡窗口。

中華隊近幾年雖然都已中職球員為主體，不過也不乏有些旅外與業餘球員，未來徵召方面，如何解決，林德福回應，棒協與中職兩單位須合作無間，棒協也要擔任重旁協助的角色，組成最強的國家隊。

至於未來舉辦賽是盈餘方面如何分配，林德福指出，將來一級賽事的收益，將先列為組訓賽的支出費用，如有盈餘再討論分配，不過以目前來看，國際賽很少有盈餘出現。

(中時電子報)