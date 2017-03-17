高雄仁武鐵工廠命案 凶嫌收押

昨(16)天早上發生在高市仁武區鐵工廠命案，一名資深王姓組長遭人亂刀砍死。凶嫌莊姓男子與死者是鐵工廠同事，兩人疑因不合常起爭執，埋下殺機；案發後，檢警5小時內將莊男拘捕到案，並查扣作案用兇刀、血衣、血鞋等物。經檢察官複訊後，認為莊男涉犯殺人罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，今(17)向法院聲請羈押獲准。

仁武警分局昨上午8時許，接獲民眾報案稱高雄市仁武區仁心路1間鐵工廠發生血案，員警立即前往查看，發現51歲王姓被害人倒臥血泊，送醫急救，仍傷重不治。

橋頭地檢署檢察官立即指揮轄區仁武分局、刑事警察大隊、刑事警察局偵查第八隊等單位成立專案小組全力緝凶，經專案小組抽絲剝繭，發現與被害人為同事關係的31歲莊姓男子涉有重嫌。

當日下午1時30分許，在台南市永康區將莊姓男子拘捕到案，並查扣作案用兇刀、血衣、血鞋等物，經檢察官訊問後，認莊男涉犯殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

檢警表示，至於莊姓男子殺人動機及有無共犯參與，專案小組將繼續追查，以釐清真相。

(中時)