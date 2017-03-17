私校教師成年改孤兒！高教工會提改善版本

「年金改革沒有改善，就沒有公平！」高教工會今公佈工會版的「私立大專教師年金改善方案」，要求私立大專教師退休年金至少先比照勞工的標準，退撫基金提撥率從12%提高為18%，拉近私校與公校大專教師的年金差距。

高教工會秘書長陳政亮說，教師年金的問題核心在於公校、私校落差過大，私校叫收退休後的所得替代率為各職業身分別中最低，約僅有30%，比起公校教師的所得替代率6成低許多，未來少子女化浪潮將導致大量強制退休與資遣，更使私校教師晚年缺乏保障。

陳政亮批，政府聲稱要推動年金改革，卻未改善私校教師困境，因此工會提出「私立大專教師年金改善方案」，主張私立大專教師養老年金給付的給付率，應從現行每年資給付1.3%，比照勞工保險給付率提升為每年資給付1.55%，退撫基金提撥率也應從12%提高為18%，使學校須承擔的退撫提撥費率，接近現行勞工退休金的雇主強制提撥費率（6%）。

陳政亮表示，從「私立大專教師年金改善方案」研究報告中可以發現，每年僅需增加15.6億左右的預算，就能夠大幅拉近私校與公校大專教師的年金差距，更有助整體高等教育的體質健全與公平正義。

開南大學教授張國聖說，一樣是老師，但退休後的生活可明顯看出公私校的差別待遇，這樣的退休金制度，讓私校老師不斷往公校流動而已，因此他呼籲各黨團應從立法還給公校及私校教師平等待遇。

「年金改革不只是改惡，而是要改善！」工會表示，將發送「私立大專教師年金改善方案」至立院各黨黨團，要求各立法委員主動提案，若政府、立院仍毫不理會，私校教師必將採取進一步的行動，抗議毫無改善、無助公平的年金改革。

(中時)