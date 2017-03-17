陸NIKE氣墊鞋廣告不實 賠3倍

我要評比

被大陸315晚會曝光的NIKE Hyperdunk 2008 FTB鞋廣告有氣墊，然而其實沒有，消費者很生氣。

新民網報導，上海楊浦區市場監督管理局執法人員17日仍繼續在耐克商業（中國）有限公司調查取證，耐克商業（中國）有限公司表示，稱耐克Hyperdunk 2008 FTB鞋用錯宣傳資料。

針對已購買該問題鞋的消費者，收回貨品衕時一次性全額退款并提供4500元(人民幣，下同)。這款問題鞋原售價1499元，已售出300多雙

(旺報)