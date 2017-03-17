媳婦砍殺婆婆頸部 80歲婦人送醫不治

北市新東街上午發生一起媳婦砍殺婆婆命案，80歲陳姓婦人上午8時許，被兒子發現頸部遭砍倒在廚房趕緊報警，救護人員到場發現老婦已無生命跡象，將她送往松山醫院急救後，仍在9點38分宣告不治。

警方調查，行凶的竟是老婦的媳婦，54歲媳婦疑似患有躁鬱症，案發時，老婦的兒子在屋外，並未聽見爭吵聲，媳婦行凶後跑出屋外告訴丈夫自己砍了婆婆。警方已將嫌犯逮捕帶回偵辦，但她卻保持緘默，不說為何要砍婆婆，警方正在釐清案件發生原因中。

(中時)