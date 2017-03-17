國民黨擁385億政府公債 黨產會：他們以前都不知道？
國民黨自查舊有黨產，竟發現一批民國36年中央政府發行之第二期美國黃金公債，估算現值約新台幣385億元！國民黨今公布這批公債，呼籲黨產會應重視國民黨對中華民國之貢獻。黨產會發言人施錦芳聽聞此消息直呼好笑，「難道他們以前都不知道自己有385億元的資產嗎？」
施錦芳強調，不論財產是還在國民黨身上，又或是已經財產轉移，國民黨內部應該都會有紀錄，一切都等國民黨申報以後再說，黨產會可以等待。
施錦芳說，依據《黨產條例》第八條，符合條例規範的10個政黨必須在條例施行後的一年內，主動申報財產，但到目前為止只有一個「中國民主社會黨」完成申報。國民黨資產比較多，願意努力去整理，也是值得肯定，黨產會還是希望國民黨能依照時間來申報。
(中時)
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