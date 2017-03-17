中古車42萬公里變13萬 舊車買賣要謹慎

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新北市府法制局統計，去年3月起，里程數被竄改的中古車買賣糾紛，申訴案件有13件，甚至42萬公里改成13萬。法制局建請中央研議，將中古車里程數列為車商應調查事項。

消費者向消保官申訴表示，購買使用不到1個月，就無故拋錨故障，經原廠認定，引擎嚴重疲乏須換新。其前次保養里程數為23萬公里，現車卻被塗改成11萬公里。

法制局今天表示，中古車買賣佔全部糾紛的一成多，顯示中古車買賣市場，存有侵害消費者權益的風險。

也有消費者申訴表示，買來時里程數才5萬多公里，使用不到2個月，傳動軸、壓縮機、避震器等零件，都得更換。經原廠檢查發現，車輛先前保養里程數，已達17萬多公里。

更誇張的是，消費者的中古車，實際行駛里程數高達42萬多公里，卻被塗改成13萬多公里。車商卻表示「現況交車」不願負責。

有消費者向消保官表示，從監理站車籍資料顯示，前車主根本是公司業務車或營業車，雖然車輛出廠年份只5年、6年，但里程數已達10多萬、或20多萬公里，將快報廢的中古車，竄改里程數後賣給車商或車輛拍賣公司，最後消費者當冤大頭。

消保官也提醒消費者注意，交通部公路總局已提供「監理服務APP」，消費者可透過行動裝置輸入車號查詢驗車時的行駛里程數及日期，可比對中古車儀表板上顯示的里程數，是否有被動過手腳。

法制局將建請中央研議，將中古車里程數列為車商應調查事項，違反者，消費者可解除契約。如查有實據顯示是車商自行竄改里程數時，將移檢調偵辦。

法制局消費者保護官陳世欽表示，中古車買賣本來就有風險，車輛里程數及出廠年份，是消費者選購車輛的重要交易資訊。

但消保官在受理中古車買賣糾紛時，常發現部分車商所販售車輛的里程數遭竄改，買賣合約上卻以「現況交車」、「里程數不保證」、「不擔保里程數」等排除條款，以規避法律責任。 1060317

(中央社)