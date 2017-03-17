警查獲毒趴 嫌竟邀員警一起嗨

嘉義縣警察局竹崎分局15日晚上前往嘉義市KTV查緝毒品時，查獲3男、1女正在吸食K他命，現場盧姓男子還邀便衣員警一起毒趴、一起嗨，讓在場員警啼笑皆非。

嘉義縣竹崎分局今天表示，日前接獲線報，指稱有數名民眾疑似到嘉義市知名的KTV開毒趴，15日晚上前往查緝。

警方到場後，在KTV包廂門外查看，發現從門口竄出濃濃K菸味，進入後，看見參與毒趴的4人均語無倫次，對於警方盤查，形如雞同鴨講，其中吸食的盧姓男子還邀請查緝的6名便衣刑警一起毒趴、一起嗨。

警方查獲涉嫌提供K他命的楊姓男子，以及坦承吸食的宋姓男子與盧姓男子、何姓女子4人參加毒趴，並查扣K菸2支、毒品咖啡包殘渣袋1只；楊嫌被依毒品危害防制條例移送，另宋男等3人等採尿結果再行偵辦。

楊嫌供稱，在場4人均有施用所帶來的毒品，特別提供在場的朋友一同使用助興，以炒熱聚會氣氛，不知這種行為已經觸法。1060317

(中央社)