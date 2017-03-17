全台最大廢棄物案 桃檢起訴69人

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桃園檢方指揮全台多個警察局，在桃園市、新竹、苗栗縣與高雄市查獲16家公司業者，涉嫌勾結非法集團棄置事業廢棄物，不法獲利達新台幣8270多萬元，起訴被告69人。（翻攝畫面）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月17日

桃園檢方指揮全台多個警察局，在桃園市、新竹、苗栗縣與高雄市查獲16家公司業者，涉嫌勾結非法集團棄置事業廢棄物，不法獲利達新台幣8270多萬元，起訴被告69人。（翻攝畫面）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月17日

桃園檢方指揮全台多個警察局，在桃園市、新竹、苗栗縣與高雄市查獲16家公司業者，涉嫌勾結非法集團棄置事業廢棄物，不法獲利達新台幣8270多萬元，起訴被告69人。（翻攝畫面）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月17日

桃園檢方指揮全台多個警察局，在桃園市、新竹、苗栗縣與高雄市查獲16家公司業者，涉嫌勾結非法集團棄置事業廢棄物，不法獲利達新台幣8270多萬元，起訴被告69人。

台灣桃園地方法院檢察署今天表示，桃園、新竹、苗栗與高雄共16家公司業者，貪圖價格低廉，從民國100年到105年間，將896多公噸事業廢棄物交付林姓等4人為首非法集團，分別棄置、掩埋於桃園市、新竹縣8處倉庫及土地，嚴重污染環境。

警方查出涉案公司涉嫌將酸鹼廢液193噸、廢餾渣140餘噸、銅污泥等17餘噸、有機性污泥400餘噸、無機性污泥73餘噸、廢有機溶劑及廢鹼液73餘噸交給不同公司，再轉由非法集團棄置，不法獲利達3200多萬萬元。

檢方也查出有多家未領有許可處理廢棄物執照公司，以代工等名義違法清除、處理事業廢棄物，不法獲利達5000多萬元。

檢方偵辦後，依涉嫌違反廢棄物清理法、詐欺得利、商業會計法與稅捐稽徵法等罪嫌起訴69人，並建請法院從重量刑及沒收、追徵犯罪所得。1060317

(中央社)