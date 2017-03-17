清明連假國道免費時間變短 凌晨1至5時
交通部今天公布清明節連續假期國道疏導措施，4月1日至4日，每天凌晨1時至5時免收費，免費時間較以往連假短。
根據以往紀錄，高速公路局在清明假期實施的免收費措施，曾有前1日深夜11時至當天清晨5時或6時，也曾有過凌晨0時至清晨5時。
交通部說，高公局根據歷年清明假期國道車流分析，凌晨0時至1時，主要仍是都會區短途為主，不是返鄉車流，所以今年縮短國道免費時間。
不過，在免收費時段外，今年清明假期，國3「新竹系統至燕巢系統」採75折收費，比以往連假時的8折優惠，盼更能達到分散車流效果。
清明假期國道其他疏導措施，還包高乘載管制，西部是4月1日上午7時至中午12時，在國1及國3實施南下路段；東部部分是4月1、2日上午7時至中午12時，在國5南下路段，4月2日至4日下午3時至晚間8時，在國5北上路段。
高公局為提升國道行車服務水準，4月1日凌晨0時至晚間6時，封閉國1平鎮系統南下；4月3、4日全日封閉國1埔鹽系統及國3竹南北上入口。
另外，4月1日至4日，取消每天20公里優惠里程及長途折扣，各車種不論行駛長度，收費採單一費率。1060317
(中央社)
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