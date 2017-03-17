美國務卿抵南韓 尋遏制北韓新解方

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美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天抵達分隔兩韓的南北韓非軍事區，親自凝視北韓。提勒森昨天訪日時宣布，20年來試圖讓北韓無核化的努力失敗。

法新社報導，在中國大陸向提勒森下戰帖，請他研擬新方法對抗北韓核子僵局後，提勒森短暫訪問亞洲處理危機，稍晚將與南韓代理總統黃教安會談。

提勒森從日本抵達南韓烏山空軍基地，轉搭黑鷹直升機（Blackhawk）前往南北韓非軍事基地，會晤率領2萬8000名駐韓美軍保衛南韓的司令。（譯者：中央社張曉雯）1060317

(中央社)