3月17日中視午間新聞速速報
花300行善買水梨 咬下傻眼...竟是菜頭!
一位民眾在台北市行天宮附近，好心向一位模樣可憐的老婆婆買了一袋切好的水梨，老婆婆索價230, 民眾沒有零錢給了300元, 請老婆婆不用找了, 結果回家才發現袋子裡的不是水梨而是白蘿蔔，當場傻眼
酷!防塞車新措施 將推預約旅行打折制
為了疏導交通，交通部將推「國道預約旅行」，民眾輸入上路的時間與路線後，管理系統將建議民眾上路的時段及車流量較少的路線，若在預約特定時段上國道可享通行費折扣，最快明年實施.
大口喝水沒用? 專家揭密8個喝水常識!
許多人都知道多喝水對健康有好處，但要喝多少水才夠？有專家指出，其實水不是喝越多越好，在喝水時更要注意別一次灌太多，不然有喝等於沒喝，還容易引起脹氣。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：民眾
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