台水買北水降價？北水處長：資源共享但不能虧錢

台北自來水事業處長陳錦祥今天上午同樣接受廣播訪問，再次強調北市原則是可以不賺錢，但不要虧錢，水資源雖是國家共享，但大家的財政是獨立的，透露期望的購水版本是每天購水40萬噸以上每度3.5元、40萬噸以下每度6.27元。

由於部分縣市水情吃緊，台水向北水購水的價格戰近來開打，根據陳錦祥受訪時表述，目前台水的版本是每日30萬噸以下每噸5.9元，以上部分每噸3.5元。而中央水利署的折衷版本每日40萬噸以下每噸5.9元，以上部分每噸3.5元。他強調各方「很接近了」，但22日將召開的協調會議，期待能最終定案。

至於以上的購算價格是每天計算。

(中時)