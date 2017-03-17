「鼓」動人心 曾快倒閉新埔國小參加全國音樂比賽

桃園新埔國小的太鼓社表演（新埔國小提供）

桃園新埔國小的太鼓社表演（新埔國小提供）

桃園新埔國小的太鼓社表演（新埔國小提供）

這是一個關於堅持理想的教育熱血故事。

桃園市新埔國小，第一次參加全國音樂比賽。對很多學校而言，這可能沒什麼特別的。但對新埔國小來說，這是走了好幾年排除了許多困難才完成的里程碑。一個曾經快要倒閉的國小音樂社團，到如今可以踏入全國音樂比賽的殿堂，靠的是一群對於教育堅信不移的人的堅持與熱情。

在全國音樂比賽的調音室中，寂靜無聲。感受的到孩子們的緊張，ㄧ直帶領這群孩子的郭燕琴老師，用一貫溫柔但堅定的聲音，告訴孩子們：「享受上台的時刻！」。這句話，就像神奇的咒語一般，焦躁的孩子們靜了下來，圍成一圈坐了下來。

「我們來練習拍子與節奏」法國留學回來的音樂老師廖韋旭，立即讓孩子抽出自製的鼓棒，開始了賽前的練習。在具有節奏的敲擊聲中，孩子的眼神變為專注，窗外的光線映著每一張孩子自信的臉龐，看著這個畫面，不禁讓人詫異這群孩子的蛻變。

桃園市立新埔國小的太鼓社原本是由校內老師負責授課，後因人事異動導致無人可以擔任授課教師，社團面臨倒社的窘境。這時由訓導主任林聖欽帶著家長郭燕琴到台北上課，自掏腰包從頭學習起太鼓的相關知識及技能，就這樣台北桃園兩頭跑，兩個人一邊學一邊教，暫時度過了社團倒閉的危機。

目前社團的授課老師郭燕琴，原本只是一位普通的學校家長，談到當時自己從一個完全不懂打擊樂的門外漢，願意全心投入並扛起這個社團，是因為看到了新埔國小對於教育的堅持。在校長的支持下，經歷了一段時間的經營後，太鼓社團漸漸的步上穩定的軌道。

這時，這群熱血教育人想著可以再為太鼓社的孩子們做些什麼。「那我們就去挑戰全國賽吧！」這個目標，成為一座等待挑戰的山頭。在校長、老師、桃園經國敏盛醫院、社區、家長的努力下，在今年終於取得全國音樂賽的參賽權，並獲得全國音樂比賽打擊組的優等成績。

最特別的是首創太鼓隊參加以西樂為主的音樂比賽得獎，獲得全國賽代表權，而表演的內容由太鼓混合木琴鐵琴等全新元素、全新曲目，為太鼓的震撼與西樂的輕盈作了最佳詮釋與融合。

這群孩子不是音樂班的學生，這是一個由門外漢家長從無到有，學習擔任指導的音樂社團，這是一首由學校凝聚家長及社區的樂曲，這是一個關於教育熱血的音樂故事。

(中時)