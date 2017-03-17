台灣第一所！逢甲加入CDIO國際合作組織
培養與世界接軌的高等學術人才，逢甲大學近年來積極爭取，順利成為全台第一所獲首肯加入「CDIO國際合作組織」的大學，校長李秉乾說，未來將透過國際平台分享教學經驗，更希望推廣CDIO理念、改善台灣高教現況。
「CDIO國際合作組織」是由美國麻省理工學院等國際頂尖大學推動，因有感於學生缺乏實作與跨領域能力，於17年前推行CDIO計畫，採「構思」、「設計」、「實施」與「操作」的創新教育歷程培育人才，其範圍涵蓋全球7個區域、超過120所學校。
李秉乾指出，CDIO組織不僅提供具體可行的教學實務操作，更經由國際平台分享各國經驗，提升全球教育品質，培育產業所需人才，包含史丹佛大學、新加坡理工學院等名校都是其會員，逢甲大學為台灣第一所成功加入該組織的大學。
逢甲表示，為申請加入該組織，李秉乾日前率團赴泰國參加CDIO亞洲區域會議，除與亞洲地區大學交流、分享CDIO的推動，也透過簡報分享逢甲近年來推動創新教育的經驗，希望以改變現有單向教育的方式培養餐與產業創新轉型人才，獲得認可，在多國申請案中脫穎而出。
李秉乾強調，未來除將CDIO理念融入校內各系所的新鮮人專題、深碗專題、畢業專題，也盼藉與東南亞CDIO會員學校建立互動關係的方式，配合政府南向政策，提供雙邊人才培育與鏈結的機會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。