台灣第一所！逢甲加入CDIO國際合作組織

逢甲大學是全台第一所成功加入CDIO國際合作組織的大學，將與國際名校攜手共同開創高等教育改革契機。（校方提供）

培養與世界接軌的高等學術人才，逢甲大學近年來積極爭取，順利成為全台第一所獲首肯加入「CDIO國際合作組織」的大學，校長李秉乾說，未來將透過國際平台分享教學經驗，更希望推廣CDIO理念、改善台灣高教現況。

「CDIO國際合作組織」是由美國麻省理工學院等國際頂尖大學推動，因有感於學生缺乏實作與跨領域能力，於17年前推行CDIO計畫，採「構思」、「設計」、「實施」與「操作」的創新教育歷程培育人才，其範圍涵蓋全球7個區域、超過120所學校。

李秉乾指出，CDIO組織不僅提供具體可行的教學實務操作，更經由國際平台分享各國經驗，提升全球教育品質，培育產業所需人才，包含史丹佛大學、新加坡理工學院等名校都是其會員，逢甲大學為台灣第一所成功加入該組織的大學。

逢甲表示，為申請加入該組織，李秉乾日前率團赴泰國參加CDIO亞洲區域會議，除與亞洲地區大學交流、分享CDIO的推動，也透過簡報分享逢甲近年來推動創新教育的經驗，希望以改變現有單向教育的方式培養餐與產業創新轉型人才，獲得認可，在多國申請案中脫穎而出。

李秉乾強調，未來除將CDIO理念融入校內各系所的新鮮人專題、深碗專題、畢業專題，也盼藉與東南亞CDIO會員學校建立互動關係的方式，配合政府南向政策，提供雙邊人才培育與鏈結的機會。

(中時)