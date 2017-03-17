媳婦拿菜刀砍婆婆 老婦無呼吸心跳

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台北市松山區一對住在一起的婆媳，今天早上媳婦突然持菜刀砍殺婆婆，婆婆當場無呼吸心跳，被送醫急救。警方表示，該名媳婦領有身心障礙手冊，案發後後悔痛哭。

台北市消防局今天早上8時41分獲報，一名年約80歲婦人，遭砍傷，沒有呼吸心跳，緊急送松山醫院急救，松山警分局到場後，將行凶的媳婦帶回警局偵訊。

警方表示，這對婆媳關係良好，是當地公認的模範婆媳，沒想到會發生這種事情，婦人案發後精神崩潰，不斷痛哭，根據其家屬指出，婦人領有身心障礙手冊，詳細案發原因仍待查。1060317

(中央社)