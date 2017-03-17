太平枇杷節起跑 林全蘇嘉全同台嘗鮮

太平「枇杷節」今民主進步黨籍立法委員何欣純化身枇杷公主，呼籲春假一起到太平旅遊，品嘗春天最美水果。

何欣純上午在立法院康園廣場前舉辦「2017太平枇杷節」行銷記者會，邀行政院長林全、立法院長蘇嘉全與民進黨立法院黨團總召集人柯建銘共襄盛舉，柯建銘買了新台幣5萬元。

「柯總召包不完，我們來包」，蘇嘉全說，枇杷是今年度最新鮮，吃枇杷對心肺有幫助。

林全表示，他很喜歡枇杷，但季節很短，吃不到幾次就沒了。枇杷很不穩定，有時這一年度很甜，有時都不甜，今年吃了兩次，太太說是最後一批，沒想到還有，還要蘇嘉全留給他，枇杷如果好好推廣，應有很大市場。

何欣純說，特別帶太平農民北上行銷，枇杷是水果王，1年4季最先開始就是枇杷，太平有「枇杷原鄉」美名，果大色美、口感綿密，連林全都說讚。

她說，透過枇杷節記者會揭開活動序幕，趁春假4天連假，太平好山好水可遊玩，順便品嘗最「青、讚、好」的枇杷，還有些附加農特產品如可潤喉的枇杷膏、枇杷乾與蜜餞等。1060317

(中央社)