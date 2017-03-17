黨代表民調吳敦義領先 洪秀柱：恭喜
尋求連任的中國國民黨主席洪秀柱今天表示，民意調查本來就起起伏伏當參考，她也恭喜前副總統吳敦義民調很高。
國民黨主席選舉目前6強相爭，媒體報導，台灣民意學會公布民調，45％黨代表支持吳敦義、21％支持洪秀柱、17％支持國民黨副主席郝龍斌。
洪秀柱上午出席公開活動時受訪表示，「很好啊」，沒什麼好解讀。
外傳有黨員名單有外洩，她說，是什麼樣的名單外洩？過去這麼多年寄賀卡，不就是用黨員名單寄出？歷次選舉很多人都有黨員名單，現在要問的是具黨權、3月底前還沒統計完成的名單是否外洩，這才要注意，其他名單不是什麼不得了的秘密。
此外，前總統馬英九昨天在淡江大學演講談到，兩岸關係要改善，關鍵還是在雙方對「九二共識 」的認知，要取得一定進展，才有機會改變，否則可能繼續惡化。
洪秀柱說，「馬總統講的不就是我說的話嗎？」，她一直說要深化九二共識，希望更進一步促進兩岸更深了解，讓兩岸關係更好。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。