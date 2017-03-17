黨代表民調吳敦義領先 洪秀柱：恭喜

我要評比

尋求連任的中國國民黨主席洪秀柱今天表示，民意調查本來就起起伏伏當參考，她也恭喜前副總統吳敦義民調很高。

國民黨主席選舉目前6強相爭，媒體報導，台灣民意學會公布民調，45％黨代表支持吳敦義、21％支持洪秀柱、17％支持國民黨副主席郝龍斌。

洪秀柱上午出席公開活動時受訪表示，「很好啊」，沒什麼好解讀。

外傳有黨員名單有外洩，她說，是什麼樣的名單外洩？過去這麼多年寄賀卡，不就是用黨員名單寄出？歷次選舉很多人都有黨員名單，現在要問的是具黨權、3月底前還沒統計完成的名單是否外洩，這才要注意，其他名單不是什麼不得了的秘密。

此外，前總統馬英九昨天在淡江大學演講談到，兩岸關係要改善，關鍵還是在雙方對「九二共識 」的認知，要取得一定進展，才有機會改變，否則可能繼續惡化。

洪秀柱說，「馬總統講的不就是我說的話嗎？」，她一直說要深化九二共識，希望更進一步促進兩岸更深了解，讓兩岸關係更好。1060317

(中央社)