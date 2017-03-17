綠島油污石頭 準備浴池洗SPA

綠島海域遭偷排重油污染，連日來環保等相關單位合力清除，台東縣環保局長謝清泉17日說，將替油污石頭洗澡，現場做1個SPA浴池，洗完後再送回海灘及潮間帶。（台東縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 106年3月17日

綠島海域遭偷排重油污染，連日來環保等相關單位合力清除，台東縣環保局長謝清泉今天說，將替油污石頭洗澡，現場做一個SPA浴池，洗完後再送回海灘及潮間帶。

被稱為潛水天堂的綠島，沿岸長達近10公里的海岸及海底，9日被發現遍布油污，環保署及多個相關單位隨即分別針對岸際及海底油污進行清理工作。

環保署水質保護處長葉俊宏上午到綠島慰問現場工作人員時表示，本週先將遭污染的石頭集中，下週將清洗這些石頭。

葉俊宏指出，綠島海面8浬範圍沒有再看到油污，但還要再仔細巡查，等海象狀況好一點再潛水查看海底。目前先集中石頭，在高潮間整理出平地，準備清洗石頭，清洗設備配合貨運船期，下週裝船運來。

陪同登島的謝清泉說，目前岸邊及海底的污染大致已清理完畢，中寮至柴口一小段沙灘上石頭沾有油污，將在現場做一個SPA浴池，讓這些沾滿油污的石頭洗個澡，洗完之後再送回海灘及潮間帶。1060317

(中央社)