美國務卿提勒森抵韓 直奔前線非軍事區
美國國務卿提勒森今天從日本東京搭乘專機飛抵南韓京畿道烏山駐韓美軍空軍基地後，轉乘UH-60「黑鷹」直升機直奔非軍事區（DMZ），視察前線。
南韓聯合新聞通訊社報導，提勒森從今天起訪問南韓兩天。提勒森預定今天下午拜會南韓代總統黃教安，並與外交部長官尹炳世舉行會談。
提勒森和尹炳世曾於2月16日（當地時間）在波昂參加20國集團（G20）外長會議的空檔舉行會談，此次雙方將就北韓核武問題、終端高空防衛系統（THAAD，薩德）部署南韓美軍基地等交換意見。
報導說，提勒森和尹炳世的美韓外長會談中，雙方可能重申韓美日3國外長上月在波昂達成「北韓無核化」目標共識，同時，就制裁北韓和施壓方案以及提勒森提出的「對北韓新措施」深入交換意見。
據報導，提勒森昨天在東京舉行美日外長會談後表示，近20年，美國為促使北韓實現無核化在外交等多個領域付出努力，但並沒有取得成效。他還說，在北韓威脅進一步升級情況下，需要針對北韓採取新的措施。
這是提勒森就任後首次訪問東亞3國，18日將前往此行最後一站中國大陸。1060317
(中央社)
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