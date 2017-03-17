余文樂拍片情緒三溫暖 一見導演就痛

香港演員余文樂（圖）主演電影「一念無明」，拍攝期僅14天，余文樂情緒起伏大，像洗三溫暖，坦言曾有段時間不想見到導演黃進，一見就想起當時痛楚。（甲上提供）中央社記者王靖怡傳真 106年3月17日

香港演員余文樂主演電影「一念無明」，拍攝期僅14天，余文樂情緒起伏大，像洗三溫暖，坦言曾有段時間不想見到導演黃進，一見就想起當時痛楚。

余文樂在「一念無明」飾演獨自照顧重病母親的「阿東」，意外疏失害死母親，獨居多年的父親將他接回同住，兩個背負沉重愧疚的男人，窩在狹小房間只剩對方，卻是彼此最不能面對的過去。

與導演僅見一面，余文樂對電影題材感興趣，就答應不收片酬演出。劇組資源有限，他只有14天拍攝期，直呼天數短卻感覺漫長，導演打亂時序拍攝，他也配合打亂情緒演出，每天早到晚情緒高低起伏，激烈有如洗三溫暖。

演技獲高評價，也讓進演藝圈16年、電影作品超過50部的余文樂首度入圍香港電影金像獎最佳男主角獎，他笑稱是「零的突破」，這部片探討人的迷惑，但他現在愈來愈單純，直呼「唯有開心這種感覺最真實，我很珍惜與身邊人相處的當下」。

余文樂與黃進、編劇陳楚珩預計週末訪台宣傳，黃進、陳楚珩19日將出席台北誠品電影院特別場映後座談。

「一念無明」4月7日在台上映。1060317

(中央社)