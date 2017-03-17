禁遊南韓？陸旅行社：局勢不穩產品下架
中國大陸官方為報復美韓在南韓部署薩德，傳出15日起全面封殺赴韓團體旅遊。攜程、途牛、同程等中國大陸旅遊網站已下架所有赴韓旅遊產品，攜程提出的理由是目前朝鮮半島「局勢不穩」。
韓民族日報16日報導，中國大陸所有旅行社15日下架一切南韓觀光產品，並直指是中國大陸政府直接下達命令。
報導指出，北京多家旅行社說，這是依中國大陸國家旅遊局「相關指示」執行，不知何時能恢復。有旅行社說，民眾若執意要去南韓觀光，只能自己訂機票和住宿，「全中國都一樣」。
中國大陸觀察者網報導，攜程已下架所有赴韓旅遊的產品，在網站上搜尋「韓國」結果是一片空白。不僅攜程，途牛、同程等中國大陸旅遊企業也紛紛下架南韓觀光行程。
攜程的客服人員說，產品下架原因是當前朝鮮半島「局勢不穩」。15日前預定的南韓觀光行程還能正常出團，出發日期在15日之後的行程也依然有效，但是新的訂單已被全部下架了。
美韓在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）激怒北京，但中國大陸官方始終未證實有指示旅行社下架赴韓旅遊產品。不過，中國大陸國家旅遊局3日曾發布提醒民眾「慎選」觀光目的地的「赴韓國旅遊提示」。
同程旅遊創辦人吳劍當天表示，「薩德事件」嚴重傷害中國大陸人民的感情，同程已採取措施調整旅遊產品路線。
報導說，查詢同程的應用程式（app）可發現，所有赴韓旅遊的產品都顯示過期，用戶已無法訂購。
途牛公關部工作人員則說，基於抗議南韓部署薩德，途牛即日起停止販售南韓方向的團體、自由行產品，並堅稱下架相關產品「完全是自發的」。1060317
(中央社)
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