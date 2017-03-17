烏來最美麗秘境 揭開德拉楠桃花源

新北市烏來美麗的後山德拉楠（福山）部落，猶如世外桃源的自然生態，可體驗芬多精、品嚐在地食材。新北市府觀光旅遊局17日推出德拉楠悠遊行。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年3月17日

新北市烏來原住民部落美麗的後山德拉楠（福山），是泰雅族人從南投仁愛逐漸北遷落腳地。德拉楠猶如世外桃源的自然生態，可體驗芬多精、品嚐在地鱒魚、馬告雞湯、山豬肉。

德拉楠是福山部落的泰雅語Tranan舊部落名稱，德拉楠在泰雅語有「驚訝、好多喔」的意思。因為山林原始自然、環境清幽純樸，當時，祖先遊獵看見這塊美麗的山谷，許多獵物、苦花魚，不禁喊出「德拉楠」的讚歎。

有名的福山基督長老教會教堂，牧師林慶台曾經演過知名的電影「賽德克。巴萊」。他卸下「莫那。魯道」的身分，隱身在深山，他也是木雕工藝家。業餘時也會打獵，是少數仍然會打獵的泰雅族獵人。

已經在福山扎根5年的林慶台，今天受訪時表示，以往福山非常冷清、居民生活清苦，他希望透過遊客的到訪，「激勵我們自己也要動起來。」也透過反思，看見更好的未來。

市府觀光旅遊局推動部落體驗及悠遊行程，以文化、生態、悠閒為主，希望旅客走訪福山部落，從南勢溪畔的屯鹿（下盆Habun）開始，在迎賓祈福儀式中，帶著祝福，展開探訪聚落的一日行程，與福山部落的族人們，一起編織回憶與未來。

神秘的德拉楠部落有獵人專以狩獵為生，山豬獠牙就是最好的配飾。行程中，可以慢步卡拉模基，眺望福山部落，體驗獵人生活，學習泰雅編織，體會親近烏來區最美的祕境德拉楠，探訪泰雅傳統文化，石砌的天主教堂，體驗部落生活，與族人心靈休憩的殿堂。

遺世而獨立的美麗部落，每次造訪都能有不一樣的驚喜，想與牧師林慶台一起探訪烏來福山德拉楠部落，體驗這一處純樸的景點嗎？他說，「我想要承傳祖先的文化與生命故事、技藝」，歡迎大家到訪。1060317

(中央社)