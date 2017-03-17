台裔法官挑戰川普 美移民爭議升溫

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馬里蘭州台裔法官西奧多．莊（Theodore Chuang）凍結美國總統川普最新移民禁令，引起高度關注。他濃厚的民主黨與移民背景，讓美國的移民議題與政治對立再度升高。

西奧多．莊的父母是美國第一代台灣移民，1994年哈佛法學院畢業後，曾任上訴法院法官助理、司法部民權部門法庭律師、麻薩諸塞州地區助理檢察官、聯邦眾議院監督暨政府改革委員會與能源暨商務委員會的副調查顧問與調查顧問。

西奧多．莊在歐巴馬（Barack Obama）政府時期於國土安全部副總法律顧問、國會調查班加西（Benghazi）領館攻擊事件時擔任國務院的法律顧問。2013年，歐巴馬提名多位年輕與少數族裔出任聯邦法官， 西奧多．莊是其中一位。

西奧多．莊濃厚的民主黨背景當時在爭取國會同意時引起共和黨反對，提名案在2014年4月以53對42票通過，共和黨籍參議員因他為國務院擋駕國會調查，全數反對。

除了政府公職外，西奧多．莊也投入社區自願工作，曾任華府亞太裔美人法律資源中心董事與麻州亞裔律師協會主席，為不諳英文的亞裔提供免費法律服務。

聯邦參議院外交委員會民主黨籍首席議員卡定（Ben Cardin）曾在推薦西奧多．莊的聲明指出，他的父母由台灣移民美國，追求自由與更多機會。提名如獲通過，西奧多．莊將是馬州，也是涵蓋5個州的第4巡迴法院的首位亞裔法官。

夏威夷州法官華森（Derrick Watson）與西奧多．莊都是歐巴馬提名的少數族裔終身職聯邦法官，兩人陸續挑戰川普對6國民眾的新版赴美限制行政命令，再度讓移民議題升溫。1060317

(中央社)