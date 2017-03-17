大陸廢舊手機10億支 回收不到2%

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中國大陸廢舊手機估計已達10億支，回收率卻不到2%，反映出民眾擔憂隱私外洩、正規回收管道不足等問題。即使回收，多數舊手機也流向非法拆解工廠。

人民日報報導，大陸已經累積了約10億支廢舊手機，業界並預測，大陸每年更新的手機數量可能會達到4億到5億支。

不過，大陸的手機回收率不到2%。根據「2015年度消費電子行業客戶服務藍皮書」，65.4%的消費者選擇將舊手機閒置。

北京清華大學迴圈經濟產業研究中心主任溫宗國表示，回收的舊手機中，僅有少部分進入正規拆解企業，多數流向廣東汕頭、深圳等地銷售或進入非法手機拆解工廠。

中國青年報曾報導，手機市場上不乏銷售假貨者，以其他型號的手機改裝、更換晶片造假。而這些零件的來源，就包括非正當回收舊手機以及偷竊手機。

人民日報指出，多數民眾寧願將廢舊手機閒置，也不願賣給舊貨商，主要是擔心個人資料外洩。除了照片、文件，許多民眾手機軟體綁定銀行卡交易，他們擔心就算刪除，駭客還是能透過技術還原資料。

此外，大陸目前有109家合格的回收企業，由於相關法令配套不足，其中大部分還沒有系統拆解收到的手機，只是囤積著。

正規回收企業的成本高，需要建設符合中國大陸國家環境要求的工廠，而一些非法的小型工廠人力成本低、環保處理品質堪憂，省下的成本轉移到收購價上，導致黑市的手機回收價往往比正規企業高，反映出大陸電子廢品回收業的問題。1060317

(中央社)