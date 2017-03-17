陽明山花季順遊湖山社區 3D立體彩繪尋老時光

四○砲陣地重現早年風貌。(圖/北市工務局)

陽明山「杜鵑茶花園」中杜鵑花綻放盛況。(圖/北市工務局)

台北市杜鵑花、櫻花、海芋接棒開花，處處增添春意生氣。位於陽明山的湖山社區，四○砲陣地過去是戒嚴時期保護草山行館的軍事重地，現今整修後以3D立體彩繪展現過往官兵戍衛情境。此外，每年3月期間也是欣賞「觀音夕照」的最佳時刻，遠眺觀音山頭染成金黃夕照。

台北市北投湖山社區正值綠樹欣欣向榮、百花爭奇鬥艷之際，杜鵑花與茶花、櫻花齊放，綻放盛況交織出花徑，從陽明山第二停車場站下行階梯到四○砲陣地，這是戒嚴時期保護草山行館的軍事重地，以3D立體彩繪展現過往官兵戍衛情境，可見砲陣地營舍等。

晚霞平台可遠晀高低起伏的翠綠山巒，日落時分欣賞觀音山夕陽餘暉。(圖/北市工務局/李秋霞里長提供)

百年桂花樹訴說著古宅悠久歲月。(圖/北市工務局)

走入湖底社區，尋訪百年無患子老樹、桂花樹及古厝等農村景致，百年豬舍旁裝置可愛小豬陶雕，喚起台北舊有農村生活記憶。周邊的風動石平台、楓香姊妹樹平台是當地特殊景觀，風動石平台位處尖山與紗帽山的峽谷地形，在春季東北季風吹拂下而發出響亮的「咻－咻－」聲，早年有著相傳「風吹石會動」的故事。

而行經「拖砲路」改建的步道則可前往晚霞平台，遠眺高低起伏的翠綠山巒，不妨在陽明山花季時順遊湖山社區一趟，尤其特別推薦3月每天約下午5時至6時之間，可以從平台欣賞遠方「觀音夕照」，夕陽把觀音山頭染成金黃色美景，景緻優美。

(中時電子報)