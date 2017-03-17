被拱當第三勢力共主？柯P：哪那麼好康
隨著2018選舉腳步接近，外傳時代力量協調拱台北市長柯文哲為第三勢力共主。對此，柯文哲今天受訪表示，「哪那麼好康？，且人家也不一定要找我」，他說，作為台北市長，各黨各派都會接觸，討論的題目也很廣泛，但絕對沒有什麼共主，想像力太豐富了。
柯文哲說，雙方只是討論而已，如果有選舉，他不是說跟時力協調，是建議時力應該跟民進黨討論、協調。
被問及如果跟時力合作，會不會擔心民進黨反彈？柯回應，政治上朋友要多、敵人要少，所以會跟各黨派保持良好關係，但民進黨還是很重要的盟友。他說，到現在為止還沒有跟時力合作，還是那句話，要爭取最多的朋友，每一個都把他當朋友看待，但有時候朋友跟朋友之間還是會有衝突，所以希望大家是不是可以協調一下。
媒體追問以後會不會幫時代力量的議員參選人站台？循2016立委選舉的模式？柯文哲說，到時候再說，每天情勢都在變化，這就是大家要討論看看
被問及如果第三勢力拱當共主？柯文哲笑問「哪那麼好康？，且人家也不一定要找我」，他現在的態度是每天把市政做好就好，把每天的市政做好就是最好的連任準備，不需要去想東想西、做太多跟自己本業無關的事。
(中時)
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