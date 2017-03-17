SBL》點子王被打臉？新署長林德福上任沒提職籃

SBL季後賽熱戰中，新任體育署署長林德福表示要讓SBL再現風華。（資料照片／中華籃協提供）

新任體育署長林德福上周拋出SBL（超級籃球聯賽）「職業化」的想法，卻遭達欣、裕隆等球團「打臉」表明不會參加職籃。林德福17日正式上任未再提到「職籃」，而是說要讓SBL「再現風華」，成為很多人喜愛的賽事。

「籃球是台灣運動人口最多的運動，不只是男生，連女生也有很多人在打。他們就算以後不是運動員，也會觀賞這項運動。」林德福說。

林德福在2003年催生成立SBL，是他任內最令人稱道的政績之一。「當時成立了7支球隊，現在10幾年過去，還是7隊，似乎有些疲憊了，需要創新。」林德福說。

林德福上周確定接任體育署長後，就曾拋出SBL職業化的想法，沒想到達欣、裕隆兩大老球團表達沒意願跟進，連中華籃協理事長丁守中也說市場規模仍不足以職業化。如何讓台灣籃球「再現風華」，考驗昔日有「點子王」美譽的林德福。

(中時電子報)