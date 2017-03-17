兩國建交25週年 以總理將率最大商務團訪陸

以色列總理內坦雅胡（圖左）將於明日訪問大陸，將與習近平（圖右）等高層會面。圖為2013年資料照。（圖/美聯社）

適逢大陸與以色列建交25週年，以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將於明日（3/18），率90名商務人士與5名部長訪問北京，以求加強中以兩國的雙邊貿易。本次外交訪問為期3天，內坦雅胡將與大陸國家主席習近平進行晚宴，並與國務院總理李克強、人大委員長張德江等高層進行會面。同時也將參訪百度等大陸大型企業總部，尋求中以自由貿易協定（free trade agreement）談判加速。

據以色列時報（Times of Israel）報導，以色列總理內坦雅胡將於明日率團訪問大陸，除慶祝中以兩國建交25週年外，此次外交訪問隨行人員包含環保、經濟、科技航天、健康和農業等5名部長，以及90多名以色列商務人士，是兩國有史以來最大的訪問團。內坦雅胡行前在國會報告中指出，他將與習近平、李克強與張德江等高層會晤，並前往百度等大企業參訪，協助去年開始的中以自由貿易協定談判加速進行，加強兩國雙邊貿易的力度。

中國大陸是以色列全球第三大貿易夥伴。圖為2013年內坦雅胡訪北京的資料照。（圖/美聯社）

總理府高級顧問格能（Eli Groner）認為，「內坦雅胡本次訪問，將能有效促進中以兩國關係。包含企業創新能力、解決各種安全疑慮、改善人口與糧食問題和促進經濟發展等四種方向，都是近年快速發展的中國所需要的，而同時也是以色列最擅長的項目。若能成功擴展貿易與簽訂自由貿易協定，將是為中以兩國創造雙贏局面。」

以色列總理內坦雅胡之所以如此重視中國，因為對以國而言，中國是其在全球第三大、亞洲最大的貿易夥伴，每年雙邊貿易額高達110億美元（約3,354.7億台幣），再加上龐大的人口潛力市場，讓以色列不敢小覷。

(中時電子報)