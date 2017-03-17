公務員轉機要報備，郝龍斌：民進黨患「恐中蕁麻疹」

郝龍斌帶領支持者唱國歌。（林宏聰攝）

郝龍斌說，重返執政不能光說不練，只說、做不到的人沒資格當國民黨主席。（林宏聰攝）

國民黨主席參選人郝龍斌17日南下高雄眷村開座談會，爭取黨員連署支持，他在鳳山中山新城接受媒體訪問，針對陸委會要求公務員到大陸轉機都要報准，郝痛批民進黨政府罹患「恐中蕁麻疹」，乾脆直接宣布將大陸列為禁止往來區好了。

郝龍斌說，如果任何人到大陸，連轉機都要報備，民進黨政府乾脆將大陸列為禁止往來區，或不准去的警戒區。

他在鳳山中山新城帶領支持者高唱國歌，致詞時表示，蔡英文政府執政荒腔走板，但儘管人民對民進黨失望，對國民黨卻也沒有期待，國民黨要重返執政，不能光說不練，關鍵是對議題要有立場，並透過一次次與民進黨對抗，真正贏回民意。

郝龍斌以去年底他發動反核食公投連署為例，說當時連黨中央都不贊成，但他認為應該要做，至今獲得15萬份連署書，甚至連高雄的民進黨議員都主動幫忙連署，私下說自己也反對核食進口。

郝問台下支持者：「因為大家明確表達反對意見，你們看現在民進黨還敢說要開放核食進口嗎？」

他強調，「重返執政」不是喊話就好，只說、卻做不到的人沒資格當國民黨主席，「如果問我2018高雄市有沒有機會勝選？我們不要騙別人，高雄市沒那麼容易」，不過，郝龍斌再次強調，2018若拿不下台北市、守不住新北市，黨主席當然要負政治責任。

(中時)